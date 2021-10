Homem é assaltado e baleado na porta do Clube Pinheiros, em São Paulo

Segundo testemunhas, vítima estaria indo buscar o filho nas dependências do local quando foi surpreendido; estado de saúde ainda não foi divulgado

Reprodução/Youtube/Jovem Pan Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima, que foi encaminhada ao Hospital Albert Einstein



Um homem foi assaltado e baleado em frente ao Clube Pinheiros, região nobre da capital paulista, na noite desta sexta-feira, 15. Segundo informações de testemunhas, dois bandidos cercaram a vítima, que estava em uma motocicleta. Ele estaria indo buscar o filho nas dependências do clube pinheiros quando foi surpreendido e baleado. A ação foi feita praticamente na portaria do clube, local frequentado por muitas pessoas. Os criminosos levaram a moto e a vítima ficou caída no chão após o tiro. O SAMU foi acionado e socorreu o homem até o pronto socorro do Hospital Albert Einstein, no Morumbi, Zona Sul de São Paulo. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima. A Polícia Militar segue na busca pelos assaltantes. A investigação ficará a cargo do 14º DP de Pinheiros, na Zona Oeste.

*Com informações do repórter Fernando Martins