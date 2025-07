Homem é preso após atacar ônibus na Zona Sul de São Paulo

Prisão, realizada pelos policiais civis do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), ocorreu após o suspeito ter sido identificado pelo sistema de câmeras do Smart Sampa

Reprodução Homem arremessa pedra em ônibus parado em semáforo da avenida Cupecê, zona sul de São Paulo



Um homem foi preso nesta sexta-feira (26) após ser identificado como o autor de um ataque a um ônibus na zona sul de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ele arremessou uma pedra de concreto contra o para-brisa do veículo, estilhaçando completamente o vidro. O crime ocorreu na tarde de quinta-feira (25), por volta das 13h, em uma avenida movimentada. O vídeo, captado pela câmera interna do próprio ônibus, mostra a pedra atingindo o veículo, que estava parado. Imagens adicionais do sistema de monitoramento Smart Sampa, da Prefeitura de São Paulo, foram cruciais para a investigação. Elas mostram o suspeito pegando um pedaço de piso da calçada, quebrando-o em dois e, em seguida, correndo em direção ao ônibus para lançar o objeto antes de fugir do local.

As gravações foram compartilhadas com a Polícia Civil, que localizou e prendeu o suspeito, encaminhando-o ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC). O incidente faz parte de uma onda de violência que tem assustado motoristas e passageiros. Desde junho, mais de 800 ataques a ônibus foram registrados na capital e na região metropolitana. A SPTrans informou que, somente na cidade de São Paulo, quase 550 veículos foram depredados no período. A situação gera um clima de medo entre os motoristas, que relatam insegurança para trabalhar.

*Com informações de Misael Mainetti

*Reportagem produzida com auxílio de IA