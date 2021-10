Homem imobiliza jacaré de quase dois metros na porta de casa em São Gonçalo

Não há ainda informações precisas sobre o local de onde saiu o animal, mas há um rio na região onde o réptil foi encontrado

Reprodução/Facebook/Ledilson Paiva O jacaré pesava mais de 120 kg e tinha quase dois metros



Vendedor de peixe agarrou na unha e depois imobilizou um jacaré de quase dois metros em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O peixeiro Roberto Pereira da Silva se preparava pra sair de casa para mais um dia de trabalho quando foi surpreendido por um jacaré no meio do caminho. Ele disse que inicialmente ouvia uma pancada forte na parte traseira do veículo. Quando se deu conta, era um animal. O réptil pesava mais de 120 kg e tinha quase dois metros. Roberto jogou panos em cima do jacaré e, por fim, imobilizou o animal no meio da rua. Os bombeiros foram acionados para resgatar o jacaré. Não há ainda informações precisas sobre o local de onde saiu o animal, mas há um rio na região onde o crocodiliano foi encontrado. Os bombeiros, segundo o peixeiro, até demoraram acreditar no estava acontecendo. A cena da imobilização foi registrada e filmada por parentes e vizinhos.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga

Confira: