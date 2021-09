Pelé recebe alta hospitalar após um mês internado em São Paulo

Rei do Futebol passou por uma cirurgia de retirada de tumor no intestino no dia 4 de setembro

Reprodução/ Instagram Pelé ficou um mês internado após retirada de tumor



Pelé saiu do Hospital Albert Einstein nesta quinta-feira, 30, após passar um mês internado. O ex-jogador retirou um tumor no intestino no dia 4 de setembro e precisou continuar na instituição para a recuperação. De acordo com o boletim médico, Pelé está estável, mas continuará fazendo quimioterapia. Em suas redes sociais, o Rei do Futebol comemorou a volta para casa. “Quando o caminho é difícil, comemore cada passo da jornada. Concentre-se na sua felicidade. É verdade que eu não posso mais pular, mas nestes últimos dias, eu tenho dado socos no ar mais vezes que o normal. Estou muito feliz de estar de volta a minha casa”, escreveu.

“Quero agradecer a toda equipe do Hospital Albert Einstein, que fizeram a minha estadia prazerosa, com um acolhimento humano e muito carinhoso. Obrigado também a todos vocês, que de longe, fazem a minha vida completa com tantas mensagens de amor”, concluiu. Aos 80 anos, Pelé tem enfrentado diversos problemas de saúde nos últimos anos. Ele foi acompanhado pela filha Kely Nascimento durante toda sua estadia no hospital.