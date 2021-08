Homem mata esposa que era mantida refém e atira em três policiais em SP

Caso aconteceu no bairro Vila Maria, na Zona Norte da capital paulista, nesta segunda-feira, 16; atirador foi encaminhado ao Hospital Geral de Guarulhos após ficar ferido na troca de tiros

Uma ocorrência policial movimentou a Zona Norte de São Paulo na tarde desta segunda-feira, 16. Um homem armado fez sua esposa de refém em uma casa no bairro da Vila Maria. A Polícia Militar esteve no endereço após denúncias. A situação era tensa e policiais do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais), com profissionais capacitados para negociação de reféns, também chegou a ser acionado, mas sem sucesso. Antes da chegada do esquadrão, o homem executou a mulher na varanda do imóvel. Ele chegou a dizer que se renderia, mas quando houve aproximação, ele atirou em três policiais, que foram feridos nas pernas. Por conta do ataque, os agentes revidaram e o atirador também se feriu.

De acordo com informações da polícia, a vítima já teria sido executada antes da chegada dos policiais, pois no chamado havia a informação de disparo de arma. Depois de atingido, o homem foi desarmado e socorrido. Os policiais feridos foram levados ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli, na Vila Maria, enquanto o atirador foi encaminhado para o Hospital Geral de Guarulhos, onde passaria por cirurgia. O caso foi registrado no 73º Distrito Policial, no Jaçanã. O homem deve responder pelo crime de feminicídio.

