Homem que manteve família em cárcere privado por mais de 20 anos se entrega à polícia

José do Carmo João, 60, estava escondido em zona rural, mas se entregou com medo de ser atacado por uma onça

Divulgação/Polícia Civil Polícia Civil procurara o suspeito há duas semanas



Um homem acusado de manter a mulher e as filhas em cárcere privado por 20 anos foi preso pela polícia do Rio de Janeiro nas últimas horas. José do Carmo João, 60, foi detido em uma região rural do município de Valença, no interior do Estado. Ele estava em um esconderijo, mas ficou com medo após uma onça começar a rondar a região, decidindo se entregar com medo de ser atacado pelo animal. Ele se entregou à polícia, que o procurava há duas semanas. Além de ser suspeito de manter a família em cárcere privado, João era considerado foragido desde 2005, acusado de torturar e matar uma pessoa. A mulher e as filhas nunca tiveram contato com parentes, vizinhos ou amigos, além de não terem ido ao médico e à escola. Uma delas nasceu e sempre viveu em cativeiro. José também é acusado de matar um homem a pauladas. Ele foi indiciado em 2006 por homicídio qualificado por motivo fútil.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga