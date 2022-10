Lojistas esperam aumento de 19,7% nas vendas para o Dia das Crianças

Expectativa da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping é de que a data movimente cerca de R$ 13,7 bilhões

Fernando Frazão - Agência Brasil Rio de Janeiro - Comércio de artigos para o Dia das Crianças na região da Sociedade de Amigos da Rua da Alfândega e Adjacências (Saara), o maior centro comercial popular do Rio de Janeiro.



Os comerciantes estão mais otimistas para o Dia das Crianças de 2022. A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) estima que deve ter um aumento de 19,7% nas vendas e a expectativa é que a data movimente R$ 13,7 bilhões, o que representa R$ 2 bilhões a mais do que no ano passado. O cenário é considerado um pouco mais positivo do que 2021, mas ainda não é excepcional, como avalia o diretor institucional da Alshop, Luís Augusto Ildefonso: “Inflação, desemprego, juros elevados e endividamento das famílias, que é um dos maiores que o Brasil já teve. Esses fatores são inibidores. Caso não existissem, teríamos vendas mais fortes ainda”. A estimativa da Alshop é de que as pessoas devem gastar, em média, R$ 240 em presentes para a data. O valor é de R$ 42 a mais do que no ano passado. No entanto, os brinquedos estão 20% mais caros e algumas famílias terão que adaptar o presente para não deixar a data passar em branco. Apesar do aumento no valor dos brinquedos, videogames e computadores tiveram queda no preço, de acordo com um levantamento feito pela XP.

A economista Tatiana Nogueira considera que um dos fatores que justifica o aumento no preço dos brinquedos é a elevação do custo de produção: “Os custos foram tão elevados para a matéria-prima e energia para a produção desses brinquedos, ou importados, ou produzidos nacionalmente, que o produtor teve que repassar os custos mais elevados para o consumidor final”. Tatiana também afirma que, mesmo com a deflação no IPCA, o consumidor ainda não consegue sentir a redução dos preços na maioria dos produtos. Especialistas consideram que o Dia das Crianças será um bom termômetro de avaliação do ânimo do consumidor para a Black Friday e para o Natal.

*Com informações da repórter Camila Yunes