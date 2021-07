Horário ampliado para bares e restaurantes começa a valer em São Paulo

Com flexibilização das regras sanitárias, os estabelecimentos podem funcionar até as 23 horas; associação do setor projeta aumento de 30% a 100% no faturamento

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Redução no número de mortes e internações pelo coronavírus, bem como a vacinação, traz otimismo à população



Um alívio com a melhora nos números da pandemia. “Com distanciamento dá para dar uma curtida, ver as pessoas, bater papo. Depois de um ano, empregos novos, elas subiram de cargo, vale comemorar. A vida é um sopro, enquanto a gente está vivo tem que aproveitar”, opina a estudante de direito, Gabriela Gonçalves, que há muito tempo não tinha uma noite para se reunir com as amigas. O retorno do horário ampliado de bares e restaurantes até as 23 horas a partir desta sexta-feira, 9, foi motivo de comemoração para o grupo. O mesmo entusiasmo era vivido pelo vendedor Leon Batista Pazinatti e seus amigos, que viajaram de Campinas para São Paulo para aproveitar a noite paulistana. “Legal para a gente poder socializar um pouco. Com o avanço da vacina para pessoas de 40 anos acaba ajudando bastante, eles estão sendo muito afetados. Esse pessoal sendo vacinado, acaba dando um pouco mais de tranquilidade. Claro que com responsabilidade, usando máscara e respeitando as normas.”

O garçom Matusalém da Silva Ramos já corria entre as mesas com o aumento da clientela. “Movimento melhorou bastante devido ao aumento do horário. Nós dependemos das vendas, dos 10%, então quanto mais a gente vende, mais o salário aumenta e a felicidade aumento mais”, comenta. Com mais horas funcionando, a expectativa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes sé que os estabelecimentos que servem almoço tenham aumento de 30% no faturamento. Já os que servem almoço e jantar podem chegar a marca de 100%. A redução no número de mortes e internações pelo coronavírus, bem como a vacinação em ritmo mais acelerado, traz otimismo à população.

*Com informações do repórter Daniel Lian