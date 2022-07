Hospital Universitário sofre com falta de material e profissionais

Unidade de saúde não tem profissionais o suficiente e só está atendendo casos de emergência e urgência

O Hospital Universitário, braço do Hospital as Clínicas, não tem profissionais suficientes para atender a população. A reportagem recebeu uma denúncia de falta de profissionais da saúde para atender os pacientes da maior cidade do país. O segurança do local afirmou que o hospital só atende “urgência e emergência”. “Só Samu e resgate. Os hospitais da região mandam para cá”, diz o profissional. Uma funcionária do hospital diz que, mesmo com poucos pacientes, a situação “já é uma bagunça”. Ela também diz que a falta de profissionais não é algo incomum no local. “O cirurgião que tem, se morrer algum, já era. É tudo idoso, todos idosos. Muito idoso”, diz a funcionária.

Além da falta de funcionários, pela regra, deveria ter de 3 a 4 médicos por setor para atender os pacientes que buscam atendimento. A realidade é bem diferente. A reportagem percorreu diversos setores do hospital, incluindo a UTI infantil, que estava completamente vazia. O espaço tem capacidade para atender até seis crianças. Na teoria, o hospital possui 258 leitos, nove centros cirúrgicos, sete leitos de recuperação pós-cirurgia, um centro obstétrico, uma UTI infantil com seis leitos, uma UTI para adultos com 14 leitos e 57 ambulatórios. Leitos estão disponíveis, mas, na prática, os pacientes são orientados a procurarem outras unidades.

Confira a íntegra da reportagem:

*Com informações do repórter Maicon Mendes