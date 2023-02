Hotéis de São Paulo esperam ocupação no Carnaval superior ao período pré-pandemia

Valor das diárias com café da manhã para a folia deste ano deve ter um aumento entre 10% e 20%, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH)

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Foliões durante carnaval na zona oeste de São Paulo em 2022



O setor hoteleiro de São Paulo comemora a alta por buscas de reservas. O valor das diárias com café da manhã para o Carnaval deste ano deve ter um aumento entre 10 e 20%, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH). Diárias que fora da temporada custam R$ 35o chegam a custar R$ 800 durante o feriado. A cidade de São Paulo é uma das maiores malhas hoteleiras do Brasil, com mais de 1.300 unidades. O valor representa aproximadamente 45 mil apartamentos. De acordo com a ABIH, o Carnaval deve contribuir para a taxa de ocupação hoteleira na cidade. O setor espera igualar, ou até mesmo superar, a ocupação dos anos anteriores à pandemia, o que seria alcançar uma ocupação de 55%. Em entrevista à Jovem Pan News, o vice-presidente da ABIH, Gustavo Jarussi, disse que o Carnaval de São Paulo tem mudado ao longo dos anos.

“Temos aquelas pessoas que vem para o Sambódromo. Um entorno de 87 mil a 100 mil pessoas, de acordo com a última pesquisa de turismo. São pessoas que ficam quatro dias na cidade, o que beneficia os hotéis. Esse grupo fica praticamente na Zona Norte e Zona Leste de São Paulo. O turismo que vem para o Carnaval de rua é um turismo mais jovem, que fica menos tempo em São Paulo, às vezes duas noites, mas ele traz hospedagem para a Zona Sul de São Paulo. Então, ficou bastante interessante a hospedagem em São Paulo. Lembrando que 50% das pessoas, na última pesquisa, ficaram em São Paulo por causa do Carnaval”, destacou Jarussi. O vice-presidente da entidade explicou que, terminado o período crítico da pandemia, o Carnaval voltou a atrair turistas de todos os cantos do mundo: “No ano passado o Carnaval foi em Abril e nós tivemos muitos brasileiros, em virtude da época do ano. Esse ano a gente espera ter um público um pouquinho mais internacional, porque a data é mais favorável para isso”.

*Com informações da repórter Soraya Lauand