Salvador finaliza preparativos para o Carnaval, que terá abertura na próxima quinta-feira

Ivete Sangalo e Léo Santana comandarão os primeiros shows pelo circuito Dodô, na beira-mar, da Barra até Ondina

Foto: MAURO AKIN NASSOR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Bloco Paroano Sai Milhó, último a desfilar da Barra à Ondina, em Salvador, pela Avenida Oceânica, neste final de semana



A abertura oficial do Carnaval de Salvador, na Bahia, ocorre na próxima quinta-feira, 16, com shows de Ivete Sangalo e Léo Santana. Os artistas vão fazer o percurso mais famoso, da Barra até Ondina (circuito Dodô), com cinco horas de música, segundo informações da prefeitura. Os funcionários dos camarotes fazem os últimos preparativos das estruturas nesta semana. Apesar disso, a festividade já começou na cidade, com blocos que lotam de foliões as principais ruas de Salvador. Em 2023, serão mais de 1 mil atrações gratuitas no Carnaval e mais de 2,6 mil horas de música.

*Com informações do repórter André Müzell