Humberto Costa afirma que Lula deve ser o candidato do PT em 2026

Declaração do presidente interino do Partido dos Trabalhadores foi feita durante um debate com outros possíveis nomes para concorrer as eleições representando a sigla na disputa presidencial

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado O presidente interino do Partido dos Trabalhadores (PT), Humberto Costa



O presidente interino do Partido dos Trabalhadores (PT), Humberto Costa, comentou sobre a possibilidade de Luiz Inácio Lula da Silva se candidatar novamente à presidência em 2026. Esta declaração foi feita durante um debate entre candidatos à presidência do PT, que contou com a presença de figuras proeminentes como Edinho Silva, Walter Pomar, Romênio Pereira e Rui Falcão. Costa destacou que Lula é o candidato natural da sigla para a reeleição, enfatizando a mobilização do partido para as eleições do próximo ano. Lula, por sua vez, já havia mencionado que, se estiver em boas condições de saúde, pretende concorrer novamente.

Apesar das especulações sobre 2026, o governo de Lula está atualmente focado em resolver questões urgentes, como a terceira gestão do presidente e o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O presidente deve se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir o tema, que tem gerado debates acalorados entre o governo federal e o poder legislativo. Uma coletiva de imprensa está agendada para esclarecer essas questões, com a presença de jornalistas no Palácio do Planalto. A expectativa é que Lula aborde o impasse com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, além de outros assuntos de interesse nacional.

A possível candidatura de Lula em 2026 também levanta questões sobre a falta de sucessores dentro do PT. Analistas políticos apontam que o partido não tem preparado novos líderes para assumir o protagonismo, o que pode ser um problema a longo prazo. A centralização do projeto político em torno de Lula é vista como um risco, especialmente considerando a necessidade de renovação e reestruturação interna do partido. A ausência de um sucessor claro pode enfraquecer o PT, que precisa se adaptar para garantir sua relevância no cenário político brasileiro.

