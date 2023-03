IBGE faz parcerias para obter mais informações de moradores de favelas para o Censo 2022

No Rio de Janeiro, o Instituto Pereira Passos e a Central Única das Favelas têm ajudado a completar o levantamento; dados preliminares apontam que o Brasil tem 16 milhões de pessoas que vivem em comunidades

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem feito parceria com instituições para tentar obter mais respostas do Censo Demográfico de 2022. A taxa de não resposta em favelas e comunidades é alta no Rio de Janeiro, por exemplo, onde é de quase 10%. Por causa disso, o IBGE fez uma parceria com o Instituto Pereira Passos, ligado à Prefeitura do Rio, e com a Central Única das Favelas (CUFA). São órgãos mais acostumados a lidar com as populações que vivem nas favelas. A expectativa é de concluir o Censo 2022 em abril. Os dados do último Censo são de 2010 e, com a pandemia, a atual pesquisa tem sido atrasada e só pôde ser reiniciada no final de 2022. De acordo com o IBGE, os dados preliminares apontam que o Brasil tem 11.403 favelas, onde vivem 16 milhões de pessoas. O número representa um salto em relação com o Censo de 2010, que apontava para 11,4 milhões de pessoas que vivem em favelas e comunidades. A favela mais populosa, de acordo com o IBGE, seria a Comunidade Sol Nascente, em Brasília, onde vivem cerca de 88 mil pessoas. A favela da Rocinha, que já foi a maior do país, agora ocupa a segunda colocação com cerca de 67 mil pessoas.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga