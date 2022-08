Idoso acusado de matar a própria filha e depois tentar se matar é preso no RJ

Acusado de homicídio tem 75 anos está preso sob custódia em um hospital da cidade de Campos dos Goytacazes

Reprodução/Facebook/41º Batalhão de Polícia Militar - PMERJ Autoridades prenderam o idoso acusado de matar a própria filha no Rio de Janeiro



Um idoso de 75 anos está preso sob custódia em um hospital da cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, acusado de matar a própria filha de 45 anos, atear fogo na casa onde os dois moravam em São João da Barra, município ao norte do Estado, e depois tentou se matar com golpes de faca. O incêndio atingiu os três cômodos da residência e a filha do acusado estava morta quando o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar chegaram ao local. O idoso está sendo ouvido pelas autoridades e tenta esclarecer como tudo aconteceu e qual foi a dinâmica dessa barbaridade. Em um outro caso, na capital fluminense, uma mãe também foi presa acusada de bater e torturar o próprio filho com uma panela quente. A criança de 11 anos de idade fugiu de casa e denunciou a própria mãe. Os dois moravam na Favela do Vidigal, em São Conrado, Zona Sul da capital. O jovem pediu ajuda à polícia e alegou que estava sendo severamente agredido com socos, uma colher de metal e uma frigideira. O menor relatou ao Conselho Tutelar que é trigêmeo e que morava com outros dois irmãos, que também sofriam as mesmas agressões, e com uma outra irmã de apenas cinco anos de idade. A criança tinha lesões pelo corpo todo, foi levado a um Centro de Emergência e passa bem.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga