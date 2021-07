Ilha Grande recebe imunização em massa contra a Covid-19

Objetivo é bloquear a doença, proteger a população e evitar ao máximo a circulação do coronavírus em um local em que não há rede de saúde disponível

LUCAS LACAZ RUIZ/ESTADÃO CONTEÚDO - 27/01/2021 População adulta de Ilha Grande, destino turístico do Rio de Janeiro, começou a ser vacinada no sábado, 10



A vacinação em massa contra a Covid-19 em Ilha Grande, Angra dos Reis, no Sul do Estado do Rio de Janeiro, foi iniciada neste sábado, 10. O objetivo do projeto, conduzido pela Secretaria Estadual de Saúde, é bloquear a doença, proteger a população e evitar ao máximo a circulação do coronavírus. A população adulta foi vacinada com o imunizante da Janssen, que precisa de apenas uma dose para completar o esquema vacinal. Ilha Grade é um local visitado por turistas, mas de difícil acesso. Por lá, só se chega por embarcações. Além disso, não há rede de saúde disponível à população de Ilha Grande, que é estimada em 4 mil pessoas. Dessas, 2.500 são adultas. A vacinação no local tem um objetivo diferente daquela imunização em massa em Paquetá, na capital fluminense. Em Paquetá, a Prefeitura do Rio de Janeiro promoveu o estudo “PaquetáVacinada” para saber a resposta da imunização coletiva em uma determinada população, a dinâmica da doença e também para auxiliar com informações que vão ajudar em tomadas de decisão pela prefeitura na campanha de vacinação contra a Covid-19 na cidade.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga