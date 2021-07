Brasil registra 1.205 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

País ultrapassou a marca de 530 mil óbitos; no mesmo período, foram registrados 48.504 novos casos

Paulo Guereta/Agência O Dia/Estadão Conteúdo - 25/03/2021 A média móvel de mortes segue em queda e agora está em 1.329 nos últimos sete dias



O Brasil registrou 1.205 mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 532.893 óbitos desde o início da pandemia, segundo boletim divulgado na tarde deste sábado, 10, pelo Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde (Conass). No mesmo período, foram registrados 48.504 novos casos, 19.069.003 acumulados a partir de março do ano passado. A média móvel de mortes segue em queda e agora está em 1.329 nos últimos sete dias. A média móvel de novos casos está em 46.711. Em contrapartida, 112.774.302 de doses de vacina contra o coronavírus foram aplicadas pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), de acordo com informações do Ministério da Saúde. Deste total, 29.901.792 pessoas estão plenamente imunizadas com as duas doses ou com a vacina da Janssen, de dose única.