Importação do diesel russo cresce 12,5% em junho e bate recorde

Derivado vindo da Rússia representou 64,1% do total descarregado no mês passado nos portos brasileiros

REUTERS/Adriano Machado Participação do diesel vindo da Rússia bateu recorde no mercado brasileiro de derivados do petróleo em junho



A importação de diesel russo voltou a crescer no mercado brasileiro de derivados do petróleo em junho, com um crescimento da ordem de 12,5%, após recuos observados nos meses de maio e abril de 2023. As informações contam em um levantamento feito pela consultoria Argus, especializada em preços e serviços do setor. Na comparação anual, a chegada do produto mais barato da Rússia atingiu um recorde de participação no mercado brasileiro, com 64,1% do total descarregado no mês passado nos portos brasileiros. O volume aponta recuperação com relação aos meses de abril e maio, quando as participações do diesel russo em relação ao que foi importado foram da ordem de 56,4% e 47,6%, respectivamente. No mês passado, desembarcaram mais de 1 bilhão de litros de diesel da Rússia, fruto de negociações que começaram a serem feitas no governo passado. O diesel russo é mais barato internacionalmente e, ao ser misturado com o diesel nacional e proveniente de outras origens, acaba beneficiando os consumidores com um preço menor nas bombas.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga