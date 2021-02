Imunidade contra a Covid-19 começa 15 dias após segunda dose da vacina

Segundo infectologista, a imunização não garante, no entanto, que o vacinado não possa transmitir o vírus para outras pessoas, o que justifica a manutenção das medidas sanitárias

SP - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/CORONAVÍRUS/VACINAÇÃO - GERAL - Vacinação em agentes da saúde, médicos, enfermeiros bioquímicos, com uma dose de AstraZena/Oxford, contra a covid-19, realizada no Hospital de Clínicas Sul Doutor Ivan da Gama Teixeira, em São José dos Campos, interior paulista, nesta quarta-feira, 27 de janeiro de 2021. 27/01/2021 - Foto: LUCAS LACAZ RUIZ/ESTADÃO CONTEÚDO Depois de receber as suas doses a pessoa tem menos chances de ficar doente com a Covid-19, mas ela ainda pode ser uma transmissora da doença



O Brasil tem até agora pelo menos 4,5 milhões de vacinados contra o coronavírus. São profissionais da saúde, idosos e indígenas que receberam as doses da CoronaVac e da Oxford-Astrazeneca. Mas só uma pequena parcela desse grupo pode dizer que está realmente imunizada. O motivo é que o organismo começa a produzir os anticorpos contra a Covid-19 apenas quinze dias após a segunda injeção, como explica o infectologista Renato Kfouri. “Aquela proteção prometida nos estudos de eficácia vacinal só vai ser obtida 15 dias após a segunda dose”, disse. Independentemente de estar, ou não, imunizado contra o coronavírus, a verdade é que não será possível abandonar as máscaras tão cedo, já que depois de receber as suas doses a pessoa tem menos chances de ficar doente com a Covid-19, mas ela ainda pode ser uma transmissora da doença.

“A vacina não evita que entre em contato com o vírus, que ele adquira o vírus e transmita o vírus. Vai evitar que ele adoeça e adoeça com gravidade”, disse o infectologista. Embora a ciência tenha muitas informações sobre a Covid-19, algumas perguntas continuam sem resposta. Não se sabe, por exemplo, por quanto tempo uma pessoa vacinada está imune à doença e nem com qual frequência as vacinas precisarão ser aplicadas, já que diversas mutações do coronavírus estão sendo descobertas.

*Com informações da repórter Nicole Fusco