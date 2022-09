Inaugurado em janeiro, piscinão Jooji Hato está abandonado

Reportagem da Jovem Pan News flagrou água verde, lixo espalhado por todos os lados e mato alto na estrutura localizada no bairro da Água Funda, na cidade de São Paulo

Entregue em janeiro de 2022, o piscinão Jooji Hato, localizado no bairro da Água Funda, na cidade de São Paulo, está totalmente abandonado. A reportagem da Jovem Pan News flagrou água verde, lixo espalhado por todos os lados e mato alto no local. O que era para ser um alívio para a população com a prevenção de novas enchentes, se tornou em um problema. Consultado pela reportagem, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, secretário executivo de Mudanças Climáticas do município, estranhou a sujeira ao chegar ao local e firmou o compromisso de que o serviço de limpeza será acionado nas próximas semanas: “Essa questão me parece anômala, não poderia estar nesta situação. Estou em contato com a secretária adjunta da Secretaria Municipal de Subprefeituras para poder verificar em que condições será feita a manutenção deste piscinão. O secretário também disse que os moradores de rua da região estão sendo monitorados e que é preciso calma e tempo para recolocá-los em um abrigo: “Temos todo um programa relacionado à busca dos moradores de rua, atendimento e realocação. Isso tudo está sendo feito hoje, mas infelizmente temos que ter paciência com esse procedimento porque se trata de um fenômeno social mundial”.

