Gestão Nunes é aprovada por 62,2% dos paulistanos e reprovada por 34,3%, aponta Paraná Pesquisas

De acordo com o levantamento, cerca de 27% dos entrevistados consideraram a gestão do prefeito como regular enquanto 24,5% a nomearam como ruim ou péssima

Nesta quinta-feira (7), o Instituto Paraná Pesquisas divulgou uma pesquisa que oferece um panorama sobre a avaliação da administração estadual de São Paulo. O levantamento, realizado, dias 2 e 6 de agosto de 2025, entrevistou 1020 eleitores, 46% homens e 54% mulheres. O estudo apresenta um grau de confiança de 95% e uma margem de erro de 3,1 pontos percentuais.

Avaliação da administração – Ricardo Nunes

Pensando na aprovação da gestão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, 11,1% dos eleitores consideraram sua administração como ótima, enquanto 35,8% a classificaram como boa. Além disso, outros 27% avaliaram a atuação de Ricardo como regular, 10,9% como ruim, e 13,6% como péssima.

A pesquisa, por outro lado, apresentou uma divisão nas opiniões sobre a gestão do prefeito. Cerca de 62,2% dos entrevistados aprovaram sua administração, enquanto 34,3% demonstraram desaprovação. Outros 3,5% não souberam opinar.