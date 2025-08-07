Paraná Pesquisas: 62,4% dos paulistanos aprovam o governo de Tarcísio de Freitas

Cerca de 23% dos entrevistados classificaram a gestão como ruim ou péssima e 45% nomearam como boa ou ótima; levantamento contou com 1020 eleitores do município de São Paulo

Nesta quinta-feira (7), o Instituto Paraná Pesquisas divulgou uma pesquisa que oferece um panorama sobre a avaliação da administração estadual de São Paulo. O levantamento, realizado, dias 2 e 6 de agosto de 2025, entrevistou 1020 eleitores, 46% homens e 54% mulheres. O estudo apresenta um grau de confiança de 95% e uma margem de erro de 3,1 pontos percentuais.

Avaliação da administração – Tarcísio de Freitas

Pensando na aprovação da gestão do governador de SP, Tarcísio de Freitas, 11,4% dos eleitores consideraram sua administração como ótima, enquanto 33,6% a classificaram como boa. Além disso, outros 29,1% avaliaram a atuação de Tarcísio como regular, 7,8% como ruim, e 15,2% como péssima.

A pesquisa, por outro lado, apresentou uma divisão nas opiniões sobre a gestão do governador. De um lado, 62,4% dos entrevistados aprovaram sua administração, enquanto 32,3% demonstraram desaprovação.