Segundo a Polícia Militar, cinco vítimas fatais eram idosos, enquanto a outra trabalhava como cuidadora no local

Reprodução/Jovem Pan Incêndio em casa de repouso deixa 6 mortos e 2 feridos na Zona Leste de SP



Um incêndio atingiu uma casa de repouso no bairro de São Mateus, localizado na Zona Leste de São Paulo, na madrugada deste sábado, 10. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, seis pessoas morreram e outras duas ficaram feridas devido ao incidente. Até o momento, ainda não há informações sobre o motivo do incêndio. Segundo a Polícia Militar, cinco vítimas fatais eram idosos, enquanto a outra trabalhava como cuidadora no local. Ainda de acordo com as investigações iniciais, todas faleceram por causa da inalação de fumaça. Duas mulheres sobreviventes foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Sapopemba, sendo que uma está consciente e a outra inconsciente. De acordo com os policiais militares, a casa não tinha autorização ou auto de vistoria para abrigar idosos. Assim, o proprietário do imóvel está prestando depoimento e será investigado pela Polícia Civil.

*Com informações do repórter Victor Moraes