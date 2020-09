Incêndios florestais atingem o interior de São Paulo

O fogo começou no pé da Serra da Mantiqueira no sábado, 5; as chamas também tomam conta de grande área no Parque Estadual de Águas da Prata

EFE Cerca de 40 voluntários da região, entre membros da Defesa Civil dos municípios e funcionários das prefeituras, também estão auxiliando no trabalho



Após cinco dias de grandes incêndios em matas, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros instalaram uma base operacional na região de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. Proprietários estão assustados com a propagação das chamas, como relata a moradora da fazenda Curral de Pedra. “Tem casa já totalmente cercada pelo fogo. São mais de 300 hectares de mata, os animais gritando. É horrível, nós precisamos, com urgência, de um helicóptero para poder controlar este fogo na mata”, reforça a moradora local.

As chamas também tomam conta de grande área no Parque Estadual de Águas da Prata e em locais na cidade de Rio Preto. Dois helicópteros da Polícia Militar e um avião agrícola auxiliam no trabalho de combate ao fogo. O incêndio começou no pé da Serra da Mantiqueira, no sábado, 5. As equipes terrestres contam com dois pontos de apoio, nos municípios de Vargem Grande do Sul e Águas da Prata. Cerca de 40 voluntários da região, entre membros da Defesa Civil dos municípios e funcionários das prefeituras, também estão auxiliando no trabalho contra os incêndios.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos