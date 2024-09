Infecções resistentes a antibióticos podem causar mais de 39 milhões de mortes até 2050

De acordo com a pesquisa, publicada na revista científica The Lancet, houve uma redução significativa nos óbitos de crianças menores de 5 anos, que diminuíram em mais de 50%

Racool_studio/Freepik Os cientistas afirmam que a resistência aos antibióticos pode estar associada a 169 milhões de óbitos entre 2025 e 2050



Um estudo científico recente alertou para a possibilidade de milhões de mortes nos próximos anos devido a infecções resistentes a antibióticos. A pesquisa, publicada na revista científica The Lancet, projeta que mais de 39 milhões de pessoas em todo o mundo podem morrer diretamente por causa dessas infecções nos próximos 25 anos. A resistência aos antibióticos já é reconhecida como um dos grandes desafios para a saúde pública global. Entre 1990 e 2021, mais de 1 milhão de pessoas morreram anualmente devido à resistência aos antibióticos. No entanto, houve uma redução significativa nas mortes de crianças menores de 5 anos, que diminuíram em mais de 50% graças à melhoria na prevenção e controle de infecções. Em contrapartida, as mortes de adultos com mais de 70 anos aumentaram em mais de 80%, atribuídas ao rápido envelhecimento da população e à maior vulnerabilidade dos idosos às infecções. Os cientistas afirmam que a resistência aos antibióticos pode estar associada a 169 milhões de óbitos entre 2025 e 2050. No entanto, com melhor tratamento e acesso adequado aos antibióticos, seria possível evitar 92 milhões de mortes até 2050, especialmente no Sudeste Asiático e na África Subsaariana.

Publicado por Luisa Cardoso