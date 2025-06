Inmet emite alerta vermelho de chuva para o Rio Grande do Sul

Condição climática indica grande perigo, com precipitações de até 100 milímetros por dia na região metropolitana de Porto Alegre, Santa Maria, Cruz Alta e Cachoeira do Sul

Nos próximos dias, o Brasil vivenciará um cenário climático marcado por contrastes significativos entre suas diversas regiões. No Sudeste e Centro-Oeste, o tempo permanecerá firme e ensolarado, resultado de um bloqueio atmosférico que impede a chegada de frentes frias. As temperaturas na capital paulista devem atingir 26ºC, enquanto no Rio de Janeiro, a máxima pode chegar a 30ºC. Em Brasília, espera-se 29ºC, e em Palmas, 34ºC. Este padrão de clima seco e quente deve se manter durante o feriado prolongado, que se estende de quinta-feira até domingo.

Em contrapartida, a região Sul enfrenta um cenário de chuvas intensas, especialmente no Rio Grande do Sul. Um sistema de baixa pressão atmosférica, aliado a uma frente fria, está causando precipitações significativas, com volumes que já ultrapassaram 200 mm em 24 horas em algumas áreas centrais do estado, como Uruguaiana, Bajé, Santa Maria e Grande Porto Alegre. O solo já saturado aumenta o risco de alagamentos e deslizamentos. A previsão é de que as chuvas continuem, afetando também o Paraná, com possibilidade de alcançar Curitiba nos próximos dias.

No Nordeste, a costa leste enfrenta chuvas volumosas, especialmente entre Sergipe e Alagoas, passando por Pernambuco e Paraíba. A região Norte também está sob alerta de chuvas fortes, com destaque para os estados do Acre, Amazonas, Roraima e Amapá. As condições climáticas adversas nessas áreas exigem atenção redobrada das autoridades e da população local para minimizar os impactos das chuvas intensas.

Apesar das condições adversas em algumas regiões, não há previsão de mudanças drásticas no padrão climático atual. Em Porto Alegre, as temperaturas não devem subir muito, com máxima prevista de 19ºC. Enquanto isso, as regiões que desfrutam de tempo seco e ensolarado devem aproveitar o clima agradável, mas sempre atentos às atualizações meteorológicas, que podem trazer novas informações sobre possíveis alterações no tempo.

