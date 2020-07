Inscrições para o Fies do 2º semestre começam nesta terça-feira

Ao todo, serão 30 mil vagas oferecidas até o dia 31 de julho; o número representa uma queda de 35,6% em relação à quantidade ofertada no mesmo período de 2019

Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Alunos que possuam renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos por pessoa também podem solicitar o benefício



Após dois adiamentos, começam nesta terça-feira (28 ) as inscrições no Fies do segundo semestre. Ao todo, serão 30 mil vagas oferecidas até o dia 31 de julho. O número representa uma queda de 35,6% em relação à quantidade ofertada no mesmo período de 2019. O resultado será divulgado a partir de 4 de agosto. Os candidatos que não forem pré-selecionados na chamada única poderão disputar uma das vagas oferecidas na lista de espera. Nesse caso, o prazo de convocação é de 4 até 31 de agosto.

Segundo o edital, pode ser inscrever no Fies quem fez o Enem a partir de 2010; teve média igual ou superior a 450 pontos nas notas das cinco provas e que não tenha zerado na redação. Alunos que possuam renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos por pessoa também podem solicitar o benefício. Neste mês, o governo também sancionou uma lei que suspende o pagamento de parcelas do financiamento enquanto vigorar o decreto de calamidade pública por causa da pandemia da Covid-19.

*Com informações da repórter Letícia Santini