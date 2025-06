Inscrições para o Enem 2025 são prorrogadas até 13 de junho

Candidatos devem se inscrever pela Página do Participante; embora outros prazos também tenham sido atualizados, datas das provas permanecem as mesmas

Divulgação Originalmente, as inscrições terminariam às 23h59 desta sexta-feira (06)



De acordo com o Inep em comunicado divulgado na madrugada deste sábado (7), o Ministério da Educação (MEC) anunciou que o prazo de inscrição para Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foi prorrogado, permitindo que os estudantes tenham até o dia 13 de junho para se inscreverem. Esta extensão do prazo é uma resposta à alta demanda e ao crescente interesse dos candidatos, que já ultrapassou a marca de 5 milhões de inscritos, superando o número do ano anterior, que foi de 4,3 milhões de participantes. As provas estão programadas para os dias 9 e 16 de novembro, com exceção de três municípios do Pará, onde ocorrerão em 30 de novembro e 7 de dezembro.

Para aqueles que não conseguiram a isenção da taxa de inscrição, é importante lembrar que o pagamento deve ser efetuado até 11 de junho. As opções de pagamento são variadas, incluindo Pix, cartão de crédito ou boleto bancário, facilitando o processo para os candidatos. O MEC enfatiza que o processo de inscrição deve ser realizado exclusivamente no site oficial do Enem, enem.inep.gov.br/participante, como uma medida de segurança para evitar golpes online, que têm se tornado cada vez mais frequentes. O Enem é uma ferramenta essencial para avaliar o desempenho dos estudantes e possibilitar o acesso a programas de financiamento estudantil, como o ProUni e o Fies, ao Sisu, além de servir como uma prova de conhecimentos gerais.

A prorrogação do prazo de inscrição é uma oportunidade valiosa para os estudantes que ainda não conseguiram se inscrever. Este tempo adicional permite que mais jovens se preparem adequadamente e garantam sua participação no exame, que é um passo crucial para aqueles que buscam ingressar no ensino superior. O MEC reforça a importância de seguir as orientações oficiais para evitar fraudes e garantir uma inscrição segura e tranquila. A expectativa é que o número de inscritos continue a crescer até o novo prazo final, refletindo o interesse e a determinação dos estudantes em avançar em suas carreiras acadêmicas.

