Inscritos têm até esta quinta para inserir foto em sistema do Enem

Quem vai fazer o Enem precisa ficar atento. Isso porque termina nesta quinta-feira (1º) o prazo para inserir ou alterar a foto no sistema. O item de segurança é obrigatório e deve ser anexado até às 23h59 no horário de Brasília. Ela deve atender a algumas regras: ser atual, nítida, individual, colorida e com fundo branco. Não serão aceitas imagens de pessoas com óculos escuros, boné, chapéu, viseira, gorro ou similares. A fotografia também deve mostrar o rosto inteiro do participante, com uma boa iluminação e foco, além de estar nos formatos de arquivo JPEG e PNG. Imagens em PDF não serão permitidas.

Para inserir o arquivo, basta acessar a página do participante. Segundo o Inep, a foto do candidato estará impressa no Caderno de Respostas ou no computador caso o candidato opte pelo Enem Digital. A fotografia também será utilizada pelo fiscal de prova para identificação do candidato na hora do exame. As provas do Enem estão marcadas para 17 e 24 de janeiro do ano que vem na versão impressa e 31 de janeiro e 7 de fevereiro na versão digital.

