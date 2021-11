Internações por Covid-19 caem 90% no mês de outubro em São Paulo

Índice representa queda na comparação com março, pico da segunda onda da pandemia; atualmente, são 3.200 pessoas internadas em todo o Estado

MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO Total de hospitalizados chegou a ultrapassar 31 mil pacientes no pico da segunda onda da crise sanitária



As internações por Covid-19 em São Paulo caíram 90% no mês de outubro na comparação com março. O Estado registrou nesta segunda-feira, 1º, pela primeira vez, menos de 1 mil internados pela doença em leitos de terapia intensiva na Grande São Paulo, Baixada Santista e no interior. Atualmente, são 3.200 pessoas internadas em todo o território, somando 1.646 em enfermarias e 1.556 em UTIs. O total de hospitalizados chegou a ultrapassar 31 mil pacientes no pico da segunda onda da crise sanitária, incluindo 13 mil em leitos de complexidade. Nesse contexto, a Grande São Paulo tinha 7.500 pessoas hospitalizadas em terapia intensiva, enquanto o interior e a Baixada Santista somavam cerca de 5.600 internados. A redução dos indicativos é resultado da campanha de imunização em São Paulo, sendo a principal forma de reduzir casos, internações e mortes. A taxa de ocupação das UTIs no Estado é de 26% e na Grande São Paulo é de 36%.

*Com informações do repórter Victor Moraes