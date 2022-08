Investigação da PF aponta que milicianos compravam armas com Pix e monitoravam policiais no RJ

Operações continuarão sendo realizadas, principalmente na Zona Oeste da capital fluminense, onde concentram-se as principais milícias

Alexandre Guzanshe/Estadão Conteúdo De acordo com a operação, armas foram compradas com o Pix no valor de R$ 11 mil reais e fuzis no valor de R$ 180 mil reais



Uma investigação da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) mostrou que milicianos compravam armas utilizando o Pix. De acordo com a operação, armas foram compradas no valor de R$ 11 mil reais e fuzis no valor de R$ 180 mil reais. As autoridades mostraram ainda que os criminosos faziam o monitoramento dos policiais. Por exemplo, em Nova Iguaçu e Duque de Caxias foi possível descobrir, por meio de mensagens de celulares, que os milicianos informavam a presença de policiais para conseguir fugir. Oito mandados de prisão foram cumpridos e agora o MP-RJ, juntamente com a PF, continua realizando operações, principalmente na Zona Oeste da capital fluminense, onde concentram-se as principais milícias do Rio de Janeiro. Segundo a PF, o trabalho também será ostensivo na Baixada Fluminense.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer