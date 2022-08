Polícia investiga se milícia matou 4 jovens desaparecidos no RJ

Dois dos jovens foram encontrados sem vida, e outros dois seguem com o paradeiro desconhecido

Divulgação/Polícia Civil Segundo as investigações, quatro colegas estavam em um carro de aplicativo quando foram abordados e sequestrados por homens encapuzados e fortemente armados



A Polícia do Rio de Janeiro investiga se a milícia liderada por Danilo Lima, conhecido como Tandera, um dos criminosos mais perigosos e procurados do Estado, estaria por trás da morte de quatro jovens em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Dois dos jovens foram encontrados sem vida, e outros dois seguem desaparecidos. Os quatro colegas estavam em um carro de aplicativo quando foram abordados e sequestrados por homens encapuzados e fortemente armados. Eles teriam sido confundidos com criminosos. Na região do incidente, há uma disputa entre traficantes de drogas e milicianos. Os parentes dos desaparecidos e das vítimas garantem que os jovens não tem ligação com o crime, versão que é contestada por alguns investigadores. De acordo com as apurações das autoridades, Delson Lima Neto, o Delsinho, irmão de Tandera, e Renato Alves de Santana, o Fofo, teriam determinado a morte dos quatro rapazes. Os dois milicianos morreram no último final de semana em um confronto com agentes da Polícia Civil. Algumas linhas de investigação buscam entender a dinâmica e a motivação do crime. Uma delas é de que o grupo estaria vendendo drogas na área de atuação dos milicianos, apesar da negação por parte de familiares sobre o suposto envolvimento com o crime. Na operação realizada contra a milícia de Tandera, na última quinta-feira, 25, foram apreendidos 16 fuzis do grupo paramilitar, cada um deles avaliado em cerca de 70 mil reais.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga