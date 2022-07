Ipea eleva previsões e estima crescimento de 1,8% no PIB do Brasil em 2022

Resultado da pesquisa tem a ver com o bom desempenho da economia brasileira no primeiro trimestre

José Carlos Daves/Futura Press/Estadão Conteúdo - 17/03/2021 Apesar do crescimento no primeiro semestre, a previsão é que no segundo semestre a economia comece a desacelerar



O Instituto de Economia e Pesquisa Aplicada (Ipea) reviu para cima a previsão de crescimento da economia brasileira para 2022. O órgão projeta um crescimento do PIB de 1,8%. Segundo a visão de conjuntura do mês de março, a perspectiva era de que a economia brasileira crescesse 1,1%. A revisão para cima tem a ver com o bom desempenho no primeiro trimestre deste ano, com um crescimento de 1% segundo dados do IBGE.

O Ipea enxerga também taxas positivas para a indústria, comércio e serviços nos meses de abril, maio e junho, o que tende a ser um segundo trimestre positivo com uma taxa de crescimento para o PIB de 0,6%. No entanto, a previsão é que no segundo semestre a economia comece a desacelerar, devido a fatores externos e internos. Internamente, a inflação mais alta está comprometendo o poder de compra dos brasileiros. Externamente, há incertezas internacionais, perspectiva de desaceleração da economia global e a continuidade da guerra na Ucrânia.

O coordenador da pesquisa do Ipea Estêvão Kopschitz avaliou, em entrevista à Jovem Pan News, o desempenho da economia brasileira: “O dado do PIB do primeiro trimestre veio melhor do que o esperado anteriormente. Além disso, os dados já disponíveis de abril para comércio, indústria e serviços, e para maio, também mostram continuidade de crescimento. Muito importante também que o mercado de trabalho vem desempenhando muito bem”.

“Então tudo isso é motivo para prevermos a quantidade do crescimento no segundo trimestre. Mesmo que venha uma estabilidade no segundo semestre, ainda que com crescimento em relação ao segundo semestre do ano passado, isso é motivo para aumentarmos a projeção para 1,8%”, explica o especialista. Para o ano que vem, o Ipea projeta um crescimento na economia brasileira da ordem de 1,3%. Antes da última revisão, essa projeção era de 1,7%.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga