IPhone da 1ª geração é vendido por quase R$ 1 milhão em leilão nos EUA

EFE/John G. Mabanglo Steve Jobs faz o lançamento do primeiro Iphone em 29 de junho de 2007



Um modelo da primeira edição do iPhone, lançado em 2007, foi vendido em um leilão nos Estados Unidos pelo valor recorde de US$ 190.372,80 (cerca de R$ 915 mil). O aparelho de 4 GB, apelidado de “Santo Graal”, foi leiloado pela LCG Auctions. A estimativa era de que o modelo fosse arrematado entre US$ 50 mil (R$ 241 mil) e US$ 100 mil (R$ 481 mil). No entanto, foram feitos 28 lances online. O valor do telefone subiu e foi vendido a US$ 190.372,80. De acordo com a LCG Auctions, nos últimos nove meses, um par de versões de 8 GB da primeira edição do iPhone lacrado de fábrica de 2007 foi vendido por “preços recordes”. No entanto, apenas o aparelho de 4 GB é considerado raro. O telefone foi descontinuado após apenas dois meses no mercado devido a “vendas lentas” depois que o modelo atualizado de 8 GB foi lançado com o dobro do espaço de armazenamento por apenas US$ 100 (R$ 481) a mais, segundo a LCG Auctions. Essa “escassez extrema” e sua “produção limitada” que tornaram o telefone raro e valioso.

*Com informações do comentarista de business Bruno Meyer.