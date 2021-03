IR 2021: Prazo para declaração do Imposto de Renda começa nesta segunda

O cronograma de restituição será dividido em cinco lotes entre maio e setembro; período para declaração encerra em 30 de abril

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Na declaração deste ano, os contribuintes também terão acesso a uma declaração pré-preenchida, apenas para ser corrigida ou completada pelo declarante



O prazo para declaração do Imposto de Renda 2021 começa nesta segunda-feira, 01, e traz algumas novidades. Entre as mudanças mais importantes está a declaração sobre o auxílio emergencial. Contribuintes que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,76 e receberam o benefício assistencial vão ter que devolver o dinheiro para. O especialista em Imposto de Renda, Daniel Nogueira, explica que o próprio sistema da Receita Federal será capaz de identificar essas pessoas. “Ele tem que ficar atento porque pode ser que tenha que devolver o auxílio, isso o próprio programa da receita vai informar. Inclusive vai gerar um documento, que é o Darf, em que o contribuindo paga esse documento e está devolvendo para o governo.”

Outra novidade é que pessoas com investimentos em moedas virtuais, como é o caso de bitcoins, terão um campo específico para declarar os valores. Além disso, na declaração deste ano, os contribuintes também terão acesso a uma declaração pré-preenchida, apenas para ser corrigida ou completada pelo declarante. O programa do IR 2021 já está disponível para download, a declaração é obrigatória para todos que tiveram rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no ano passado. Neste ano, o prazo para envio das declarações encerra em 30 de abril, sem possibilidade para adiamento. A criadora de conteúdo Priscila Castro conta que já está separando a documentação para não se atrasar. “No ano passado, eu tinha feito mais para o final do tempo. Esse ano eu já quero dar início logo nessa semana, já estou separando para quando começar ter tudo preparado.” O cronograma de restituição do Imposto de Renda vai ser dividido em cinco lotes entre maio e setembro deste ano.

*Com informações da repórter Carolina Abelin