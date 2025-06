Israel afirma que obteve controle sobre o espaço aéreo iraniano

Oficial das Forças de Defesa de Israel (IDF) defende que as forças israelenses operam livremente pelo céu, após exército israelense ter destruído grande parte dos sistemas de defesa do país persa

Foto de GIL COHEN-MAGEN / AFP Pessoas inspecionam os danos dentro de uma sinagoga no local de um ataque de mísseis iranianos em Moshav Zavdiel



O porta-voz do Exército de Israel declarou que o país alcançou superioridade aérea sobre o Irã, em um movimento estratégico para neutralizar qualquer possibilidade de retaliação iraniana. A escalada da tensão isolou ainda mais o Irã no cenário geopolítico, já que seus principais aliados na região, como o Hamas e o Hezbollah, não possuem a mesma capacidade de apoio logístico e militar de antes, concentrando o conflito em um embate direto entre as duas nações. A intensificação dos ataques levou à ampliação das restrições no espaço aéreo da região. O Irã proibiu a circulação de voos comerciais até a madrugada de terça-feira, e Israel também mantém restrições. Companhias aéreas internacionais recomendam evitar os espaços aéreos de Israel, Irã, Iraque e Síria, forçando voos para a Europa e Ásia a realizarem longos desvios.

Diante do agravamento da situação, a comunidade internacional iniciou planos de evacuação. O governo da Polônia já está organizando a retirada de 200 cidadãos de Israel, utilizando uma rota terrestre até a Jordânia, de onde partirão em voos para a Europa. A mesma estratégia deve ser adotada por outros países para garantir a segurança de seus cidadãos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Desde o início dos ataques, na última sexta-feira, o número de mortos subiu para 24 em Israel e 224 no Irã. Os bombardeios têm ocorrido com maior frequência durante a noite, e a expectativa é que os números continuem a crescer. Em resposta, o Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, condenou a escalada de violência e apelou para que ambos os países iniciem negociações diplomáticas urgentes a fim de encerrar os conflitos.

*Com informações de Fabrizio Neitzke

*Reportagem produzida com auxílio de IA