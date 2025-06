Autoridades brasileiras são escoltadas sob sigilo em operação de evacuação em Israel

Com rota mantida em segredo, grupo parlamentar deixa Tel Aviv rumo à Jordânia em meio ao agravamento do conflito com o Irã; senador critica demora do governo brasileiro

Foto: Reprodução Bunker de hotel em que autoridades de municípios brasileiros buscaram refúgio em Israel



Um grupo de cerca de 12 autoridades brasileiras que estava em Tel Aviv, em Israel, iniciou nesta segunda-feira (16) uma operação de deslocamento terrestre em direção à Jordânia. A escolta, coordenada com apoio do governo israelense, visa garantir a segurança dos parlamentares e representantes do Brasil que estão no país em meio à escalada de tensões com o Irã. De acordo com o senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel, os horários e as rotas escolhidas estão sendo mantidos em sigilo por questões de segurança. A previsão é que o trajeto até a fronteira leve cerca de três horas.

Ainda segundo o parlamentar, não há, até o momento, previsão para o resgate de um segundo grupo de autoridades brasileiras que permanece em solo israelense. “A operação está sendo organizada com extremo cuidado. Nossa prioridade é a segurança de todos”, afirmou Viana. O senador também solicitou ao governo de Israel um levantamento detalhado sobre o número de turistas brasileiros atualmente no país, a fim de dimensionar as ações necessárias para futuras operações de retirada.

Em nota oficial divulgada neste domingo (15), o Ministério das Relações Exteriores de Israel confirmou que mantém contato direto com duas delegações brasileiras que estão no país a convite da pasta. Segundo o comunicado, o governo israelense está auxiliando as autoridades brasileiras “na busca pelas opções mais seguras para deixar Israel e retornar ao Brasil, em coordenação com a Embaixada do Brasil em Tel Aviv”. O ministério também destacou que as medidas de evacuação dependem diretamente da evolução do conflito na região.

No fim de semana, o Grupo Parlamentar Brasil-Israel emitiu uma nota de repúdio à postura do governo brasileiro em relação ao conflito. No documento, o grupo expressou indignação e acusou o Brasil de se alinhar “aos que disseminam o terror”, ao invés de apoiar, segundo eles, “nações livres e democráticas”. Por sua vez, o Itamaraty reafirmou que segue em contato com as delegações brasileiras em Israel e com o Ministério das Relações Exteriores do país anfitrião para garantir que todos tenham segurança e possam retornar ao território brasileiro assim que as condições locais permitirem. A situação segue em acompanhamento pelas autoridades dos dois países.