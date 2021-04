Itália inicia reabertura de cinemas, bares e restaurantes nesta segunda-feira

Adotando modalidade mista, escolas também retomam aulas presenciais em regiões na fase amarela e laranja da flexibilização

A brasileira Priscilla Scheffel mora faz três anos na Itália e viu de perto o caos no país, que já foi o epicentro da pandemia de Covid-19 no mundo. A partir desta segunda-feira, 26, bares e restaurantes voltam a funcionar para atendimento ao ar livre e museus, cinemas e teatros reabrem em regiões na faixa amarela. Para Priscilla, o anúncio do relaxamento das medidas restritivas trouxe ânimo. “Todo mundo muito querendo voltar para um certo nível de normalidade, mesmo tendo restrições, mesmo tendo que usar máscara, manter distância, todo mundo está com sentindo de ‘não aguentamos mais’. Conforme for seguro, tentar retomar”, comenta. Escolas de todos os níveis também voltam a ter aulas presenciais nas regiões que estiverem na fase amarela e laranja e abrirão em modalidade mista, com parte dos alunos em ensino remoto.

O Pedro Henrique está concluindo um Mestrado em Milão e conta que não foi difícil se adaptar às mudanças durante a pandemia. Para ele, o maior desafio foi estar longe da família em um momento tão incerto. “Uma angustia por estar longe, angustia por não poder acompanhar com meus pais, que já tem idade mais avançada. Não saber se estão se cuidando, então a gente fica só na videochamada, só na ligação. Sei que muitas pessoas no Brasil estão passando por isso pelo distanciamento social”, afirma. Os deslocamentos internos, limitados até então, também voltam a ser permitidos nesta segunda para boa parte dos italianos.

