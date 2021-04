Jair Bolsonaro e alguns ministros podem se vacinar contra a Covid-19 no DF a partir deste sábado

Auxiliares passaram o dia tentando convencer o chefe do Executivo a se imunizar, mas não tiveram sinal positivo

Marcos Corrêa/PR Tereza Cristina, da Agricultra, e Onyx Lorenzoni, da Secretária-geral da Presidência, também têm 66 anos



A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deve se vacinar neste sábado, 3, contra a Covid-19, em Brasília. Ela já deu declarações confirmando que vai tomar a primeira dose hoje, quando se inicia a imunização de pessoas a partir dos 66 anos de idade no Distrito Federal. Quem também está apto a se vacinar no dia de hoje é o presidente Jair Bolsonaro, que tem 66 anos de idade. Ao longo desta sexta-feira, 2, ministros e auxiliares passaram o dia tentando convencer o chefe do Executivo a se imunizar, principalmente devido às novas variantes do coronavírus que circulam no país.

Chegou a ser pensada uma cerimônia em que Bolsonaro receberia a vacina de Oxford/AstraZeneca no Ministério da Saúde, aplicada pelo ministro Marcelo Queiroga. Mas, até o fim do dia, o presidente ainda não havia dado o sinal positivo. Bolsonaro vai passar todo o feriado da Semana Santa em Brasília, mas no domingo os postos de vacinação estarão fechados. No sábado, apenas postos por drive-thru estarão disponíveis, das 9h às 15h da tarde.

Caso o presidente decida se vacinar, a intenção do Planalto é que isso ocorra em um local com pouca exposição. Além de Jair Bolsonaro, o ministro da Secretária-geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, também tem 66 anos de idade e pode se vacinar a partir de hoje em Brasília. Segundo o governo do Distrito Federal, 116 mil doses foram disponibilizadas para esta etapa da vacinação, sendo 100 mil doses da CoronaVac e 16 mil doses da vacina de Oxford/AstraZeneca.

*Com informações do repórter Levy Guimarães