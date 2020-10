João de Deus segue internado em UTI e sem previsão de saída

Segundo os médicos, o quadro clínico do médium é considerado de alto risco, mas está estável

Ernesto Rodrigues/Estadão Conteúdo O médium de 79 anos cumpre prisão domiciliar em Anápolis; ele foi preso em 2020 condenado a 60 anos de prisão por crimes sexuais



O médium João de Deus ainda está internado no hospital Sírio Libanês no Distrito Federal. Ele segue em unidade de terapia intensiva (UT)I e ainda não há previsão de alta. O ex-líder religioso foi internado na última sexta-feira, 23, apresentando fadiga e dor na região do tórax. Ele foi internado na cidade de Anápolis, em Goiás, mas a família decidiu transferi-lo para Brasília. A possibilidade de Covid-19 foi descartada pelo corpo clínico.

Segundo os médicos, o quadro dele clínico é considerado de alto risco, mas está estável, não foi entubado e consegue conversar normalmente. Os sintomas são causados por um problema circulatório. João de Deus também faz quimioterapia para tratar um câncer no estômago. O médium de 79 anos cumpre prisão domiciliar em Anápolis, desde o início da pandemia, pelo risco de contágio da Covid-19. Ele foi preso em 2020 condenado a 60 anos de prisão por crimes sexuais, cometidos durante sessões de terapias espirituais e posse ilegal de arma.

*Com informações da repórter Camila Yunes