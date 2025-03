Jovem desaparecida é encontrada morta em Cajamar (SP); Justiça manda prender ex-namorado

Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil já identificou outros dois suspeitos; Vitória Regina de Sousa havia sumido no dia 26 de fevereiro

A adolescente Vitória Regina de Sousa, que estava desaparecida desde o dia 26 de fevereiro, foi encontrada morta nesta quarta-feira (5) em uma área de mata em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil já identificou três suspeitos, entre eles um ex-namorado de Vitória, que teve um mandado de prisão expedido na manhã desta quinta-feira (6). As investigações estão sendo conduzidas sob sigilo, com o objetivo de esclarecer a motivação do crime e identificar todos os responsáveis pela morte brutal da jovem.

O corpo de Vitória, de apenas 17 anos, foi encontrado em avançado estado de decomposição, o que dificultou o reconhecimento imediato. No entanto, a família conseguiu identificar o corpo no local, e exames periciais foram requisitados para confirmar a identidade e as circunstâncias da morte. Segundo o advogado da família, Fábio Costa, o corpo apresentava escoriações, sugerindo que a jovem foi vítima de violência.

A investigação do desaparecimento começou logo após o sumiço da jovem, que trabalhava em um restaurante de shopping em Cajamar. Imagens de câmeras de segurança capturaram Vitória indo em direção a um ponto de ônibus, onde ela confidenciou a uma amiga que estava com medo de estar sendo seguida por alguns homens.

Até o momento, mais de 11 pessoas foram ouvidas no decorrer das investigações, e dois veículos foram apreendidos para análise. O advogado da família, Fábio Costa, acredita que o crime não foi um ato de oportunidade, mas sim motivado por questões passionais ou de vingança. O último contato de Vitória foi com um rapaz com quem ela mantinha um relacionamento esporádico. Ele alegou estar dormindo quando recebeu uma mensagem de Vitória pedindo ajuda, mas a polícia investiga uma possível contradição em seu depoimento, já que há indícios de que ele estaria com outra jovem no momento do ocorrido.