Jovem é presa com quase 15 quilos de maconha no aeroporto Santos Dumont

Suspeita é que o entorpecente seria destinada a traficantes que atuam nas principais comunidade do Rio de Janeiro; a mulher foi indiciada por tráfico interestadual de drogas, com pena até 15 anos de reclusão

Agência Brasil/Arquivo Polícia Federal tem aumentado a fiscalização nos aeroportos do Rio de Janeiro, que têm sido utilizados como rota para a entrada e saída de drogas



Uma jovem de 18 anos foi presa no aeroporto Santos Dumont com grande quantidade de maconha. Ao todo, cerca de 15 quilos estavam divididos em tabletes enrolados em cobertores na mala de mão. A jovem foi detida em flagrante e levada para unidade da Polícia Federal do aeroporto. A moça não relevou com quem pegou a droga e para qual lugar estaria levando o entorpecente. A suspeita é que a maconha seria destinada para traficantes que atuam nas principais comunidade do Rio de Janeiro. A mulher foi indiciada por tráfico interestadual de drogas, cuja pena até 15 anos de reclusão. A Polícia Federal tem aumentado a fiscalização nos aeroportos do Rio de Janeiro, que têm sido utilizados como rota para a entrada e saída de drogas na capital e no Estado. Nas últimas semanas, foram várias apreensões, incluindo de drogas sintéticas.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga