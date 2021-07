São Paulo vai reforçar policiamento neste sábado para atos contra o governo

Segundo o governo, 600 policiais militares farão a segurança, com foco para a região da Avenida Paulista

O policiamento vai ser reforçado em várias capitais por causa dos protestos contra o governo marcados para este sábado, 3. Em São Paulo, o principal foco de atenção é a Avenida Paulista. De acordo com o governo do Estado, 600 policiais militares, com mais de 80 viaturas, cinco drones e 200 aeronaves farão a segurança da região. O governo afirmou ainda que as delegacias também estarão preparadas para atender a população e registrar ocorrências, caso seja necessário. Centrais sindicais e partidos de esquerda convocaram os atos pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Os motivos também reivindicam ampliação do auxílio emergencial para R$ 600, medidas contra a fome e problema e ampliação da vacinação. Eles se posicionam contra a reforma administrativa e as privatizações. De acordo com os organizadores do protestos, todos os protocolos sanitários devem ser seguidos, como o uso obrigatório de máscara, álcool gel e distanciamento social, o que não foi visto em alguns momentos das últimas manifestações. Os atos estão marcadas para acontecer em todo o Brasil.

*Com informações da repórter Camila Yunes