Polícia Civil prende integrante de quadrilha que furtava apartamentos em SP

Agentes investigavam o grupo desde 2019 e já identificaram outros envolvidos; suspeito deve responder por associação criminosa, aliciamento de menores, furto qualificado e tráfico de drogas

Divulgação/ PCPR



A Polícia Civil de Barueri prendeu um suspeito de envolvimento em uma quadrilha que invadia condomínios para furtar apartamentos na capital paulista e na região. Matheus Araújo dos Santos, de 20 anos, se revezava com pelo menos outras três pessoas para realizar os furtos. Ele foi preso na casa dele, no bairro da Liberdade, Centro de São Paulo, onde foram encontrados relógios, moedas estrangeiras, chaves usadas nos arrombamentos e entorpecentes. Os criminosos, adolescentes e jovens adultos brancos trajados com uniformes, entravam em prédios sem muita dificuldade e arrombavam apartamentos. Em imagens de uma das ações, um dos criminosos é visto deixando um prédio com um cofre, contendo R$ 70 mil, envolto em um cobertor. Ele foi ouvido nesta sexta-feira, 2, e liberado. Em outro vídeo das investigações, Matheus entra em um condomínio com a ajuda de uma adolescente que morou no local. O delegado assistente da delegacia central de Barueri, Celso Luís França, explica como Matheus foi identificado.

“Nesse furto que ocorreu em Osasco, as câmeras conseguiram captar a imagem das pessoas e de um veículo que estava do lado de fora. Com levantamento da investigação, a gente conseguiu levantamento da placa e identificação do proprietário. Com isso, coincidiu com imagens que a gente tinha do furto realizado em Barueri. A mesma pessoa que estava em Osasco apareceu em Barueri. O aconteceu a situação recente em Osasco, por isso chegamos até o Matheus, foi que para a nossa sorte e azar dos criminosos, eles deixaram impressão digital no local”, explicou. A polícia vinha investigando a quadrilha desde 2019 e já identificou outros envolvidos. Os criminosos costumam levar objetos de valor e dinheiro. Há pelo menos cinco boletins de ocorrência em Osasco e Barueri atribuídos ao grupo. No entanto, o número de furtos pode ser maior, já que Matheus Araújo dos Santos disse aos investigadores que perdeu a conta de quantos prédios invadiu. O caso visto nas imagens também foi apreendido. O suspeito deve responder por associação criminosa, aliciamento de menores, furto qualificado e tráfico de drogas.

*Com informações da repórter Nanny Cox