Juíza aposentada é acusada de racismo, em Teresópolis, no Rio de Janeiro

Maria Olga Santos do Canto chamou funcionária de pet shop de ‘macaca’

Reprodução/Rádio Jovem Pan Segundo a vítima, a juíza aposentada foi interrogada em uma sala fechada e liberada logo em seguida



Uma juíza aposentada está sendo investigada pela Polícia do Rio de Janeiro por crime de racismo. O caso aconteceu na cidade de Teresópolis, na região serrana do Estado. A juíza aposentada, Maria Olga Santos do Canto, foi a um pet shop na semana passada para receber a devolução de um produto. Foi quando ela se exaltou e começou a xingar funcionários do local. Mandou alguns plantar batatas e, em um dado momento, chamou uma funcionaria de macaca. A vitima da injúria racial foi identificada como Tainá Rocha.

Ela ficou indignada com o ato de racismo e foi ate a Polícia para prestar queixa. Inclusive, a própria juíza foi conduzida para a Delegacia de Teresópolis para prestar esclarecimentos. Segundo a vítima, a juíza aposentada foi interrogada em uma sala fechada e liberada logo em seguida. A Jovem Pan procurou contato com Maria Olga Santos, sem sucesso. A Polícia do Rio de Janeiro informou que instaurou um inquérito para apurar o fato e que testemunhas serão ouvidas a partir desta semana para ajudar no desenrolar das apurações.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga