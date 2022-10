Julgamento de Flordelis é antecipado para novembro

Juíza responsável pelo caso considerou mais prudente realizar o juri popular em outra data, distante da Copa do Mundo

Luis Macedo/Câmara dos Deputados Ex-deputada federal Flordelis será julgada por juri popular no dia 7 de novembro deste ano



O julgamento com juri popular da ex-deputada federal Flordelis, acusada de matar o próprio marido foi antecipado para 7 de novembro por causa da Copa do Mundo. A decisão é da juíza titular do caso, Nearis dos Santos Carvalho Arce. Inicialmente, o juri popular seria realizado em 12 de dezembro. No mesmo dia, também vão ser julgados os filhos Marzy Teixeira da Silva, André Luiz de Oliveira e Simone dos Santos Rodrigues, além da neta Rayane dos Santos Oliveira, todos acusados de participação direta ou indireta na morte do pastor Anderson. O ex-marido de Flordelis foi assassinado na garagem de casa com vários tiros em 2019. Após o caso vir a tona, Flordelis perdeu o mandato de deputada por quebra de decoro parlamentar. Ela está presa desde o ano passado no Rio de Janeiro.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga