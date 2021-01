Juros baixos animam mercado imobiliário e setor prevê expansão de 4,1% em 2021

Quando a pandemia do coronavírus chegou em 2020, muitos agentes imaginaram que as vendas cairiam

O mercado imobiliário tem boas perspectivas para 2021. Os bons resultados em 2020 projetam uma expansão para este ano. Dados iniciais da Câmara Brasileira da Indústria da Construção indicam que o PIB do setor deva crescer 4%. Quando a pandemia do coronavírus chegou ao Brasil, em 2020, muitos agentes do setor imobiliário imaginaram que as vendas cairiam drasticamente com a Covid-19. Entretanto, o que se viu na prática foi um efeito contrário — gerando um aumento considerável de contratos assinados. Esta fase mostrou uma mudança de paradigma. Com o trabalho em home office em alta, as residências passaram a ter uma importância ainda maior — não sendo vistas apenas como locais de descanso e lazer.

Tanto é que aumentou a procura por casas e apartamentos que tenham espaços para serem transformados em escritório. O empresário do setor imobiliário Orlando Neto enumera os fatores que alavancaram o crescimento. “O que tem vendido principalmente é na planta ou construção. Esses imóveis a pessoa tem facilidade para pagar a entrada e depois vem o financiamento com juros baixo. Por isso temos melhora no mercado.” Um dos principais motivos para a subida nas vendas, foi a baixa histórica da taxa Selic, que segue em 2% e propiciou a queda dos juros nas linhas de financiamento imobiliário. Apesar da boa perspectiva, há uma certa apreensão sobre um possível aumento na taxa básica.

*Com informações do repórter Daniel Lian