Justiça argentina decreta prisão preventiva de acusados de atentado contra Kirchner

STRINGER / WEB / AFP Fotos divulgadas pela agência de notícias Telam em 6 de setembro de 2022 mostram Fernando Andres Sabag Montiel e Brenda Uliarte posando com a arma supostamente usada para atacar a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner



Fernando Sabag Montiel e a namorada, Brenda Uliarte, foram acusados formalmente pela justiça da Argentina por tentativa de homicídio contra a vice-presidente do país, Cristina Kirchner. Montiel foi denunciado por ter premeditado a tentativa de assassinato, contando com o apoio e planejamento de Brenda. A juíza responsável pelo caso ordenou a prisão preventiva de ambos. O atentado ocorreu no início deste mês, quando Fernando Montiel se aproximou de Cristina Kirchner no momento em que ela, cercada de apoiadores, chegava na própria casa, no bairro Recoleta, em Buenos Aires. Ele apontou a arma para o rosto da vice-presidente e apertou o gatilho, mas a arma falhou. O homem foi detido logo após o incidente e, Brenda foi presa três dias depois. Na última quinta-feira, 15, Cristina Kirchner falou sobre o atentado, mencionou a solidariedade do Papa Francisco, agradeceu a ligação que recebeu dele e disse que acredita estar viva por obra de Deus e da virgem Maria: “Yo siento que estoy viva por Diós y por La Virgen realmente”.

*Com informações da repórter Carolina Abelin