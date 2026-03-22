Justiça condena assaltantes que mataram ciclista em São Paulo

Réus foram sentenciados a penas de 28 e 20 anos de prisão, além do pagamento de indenização de R$ 200 mil à viúva da vítima; crime aconteceu em fevereiro do ano passado

Reprodução / SBT Vitor Medrado esperava uma aluna em cima de uma bicicleta, quando dois homens chegaram atirando no ciclista



O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou dois homens envolvidos na morte do ciclista Vitor Medrado, ocorrida durante um assalto em frente ao Parque do Povo, na zona oeste da capital paulista. O crime, registrado em fevereiro do ano passado, foi classificado pela Justiça como praticado com crueldade e por motivo fútil.

Um dos réus foi condenado a 28 anos de reclusão. O segundo envolvido recebeu a pena de 20 anos, dois meses e 20 dias, beneficiado por ter confessado o crime. Ambos deverão cumprir as sentenças em regime fechado. Além das penas privativas de liberdade, a decisão judicial determinou que os condenados paguem R$ 200 mil à viúva de Vitor Medrado por danos morais.

O latrocínio ocorreu enquanto Vitor Medrado, de 46 anos, aguardava uma aluna montado em sua bicicleta. Dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram e, sem anúncio de assalto ou reação por parte da vítima, o garupa efetuou um disparo no pescoço do ciclista. Após o tiro, os criminosos pegaram o celular da vítima e fugiram.

Vitor era natural de Belo Horizonte (MG), tinha 46 anos e era ciclista profissional e orientador físico. Os criminosos foram identificados por imagens de câmeras de segurança e presos dias depois por agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC). A decisão judicial ainda cabe recurso.