Justiça condena Zambelli a pagar indenização para Manuela D´Ávila por danos morais

Parlamentar do PL terá que pagar R$ 20 mil para a ex-deputada por causa de publicação feita nas redes sociais em 2022

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 24/10/2022 Decisão foi tomada de forma unânime pelos desembargadores da 10ª Câmara Cível do Rio Grande do Sul



A deputada Carla Zambelli (PL-SP) foi condenada a pagar R$ 20 mil à ex-deputada Manuela D’Ávila por uma publicação feita por Zambelli em 2022 nas redes sociais. A decisão foi tomada de forma unânime pelos desembargadores da 10ª Câmara Cível do Rio Grande do Sul. Zambelli publicou uma montagem de D’Ávila ao lado de outras deputadas, como Sâmia Bomfim e Talíria Petrone, em que as três apareciam com chifres e foram associadas aos dizeres “esquerda” e “genocida”. A publicação foi feita após as três citadas comemorarem a descriminalização do aborto da Colômbia. O relator desse processo, desembargador Túlio de Oliveira Martins disse que, como é sabido, existem críticas, mesmo que ácidas, que fazem parte da disputa eleitoral, mas que elas não devem servir para salvaguardar a disseminação de discursos que ele considera como “de ódio”. Atualmente, D’Ávila é presidente do grupo de trabalho de combate ao discurso de ódio e extremismo, ligado ao Ministério dos Direitos Humanos. Pelas redes sociais, a ex-parlamentar disse que a indenização não apaga as “consequências reais” do post. Em nota, Zambelli voltou a defender a proibição do aborto.

*Com informações da repórter Iasmin Costa