Suspeito de abusar sexualmente de filha é preso no Rio de Janeiro

Segundo as investigações, jovem foi abusada pelo suspeito dos 7 até os 13 anos, quando decidiu revelar o caso para a família

Divulgação/Polícia Civil do Rio de Janeiro Suspeito foi preso enquanto trabalhava e não resistiu à ordem de prisão



Um pai acusado de abusar da própria filha durante anos foi preso pela polícia do Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 14. Ele é investigado pelas autoridades pelo crime de estupro de vulnerável. Contra o pai abusador, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Os policiais conseguiram prender o suspeito enquanto ele estava trabalhando como entregador. Ele não resistiu à ordem de prisão. Segundo as investigações, o pai abusou da filha enquanto a jovem tinha entre 7 e 13 anos, ameaçando-a para que ela não contasse nada a ninguém. Ele ainda proibia a garota de ter contato com outros garotos. Cansada dos abusos, a vítima contou a história para a família e a mãe dela prestou queixa contra o pai dela. O suspeito foi encaminhado ao sistema carcerário do Rio de Janeiro.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga